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Алексей Протас: «Менеджеры «Вашингтона» говорили, что для меня КХЛ – неплохой шанс проявить себя»
10.09.2020 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо»
– После того, как ты подписал контракт с «Динамо», из
– Нет, но были разговоры раньше. Общался с менеджерами, которые говорили, что для меня КХЛ – неплохой шанс проявить себя. Плюс пообещали приехать на какую-то игру, будут следить за мной.
– А какие ты ставишь перед собой цели в «Динамо»?
– Личных нет. Мне больше хочется, чтобы команду перестали воспринимать как аутсайдера, чтобы люди начали ходить и переживать за «зубров», Чтобы «Динамо» стало командой, которая билась, сражалась, как несколько лет назад. Чтобы у нас появилась психология победителей. Когда командные задачи будут выполнены, тогда и задумаюсь о личных амбициях, – сказал Протас.
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Нападающий минского «Динамо» Алексей Протас объяснил, почему решил выступать в КХЛ.
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