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Алексей Протас: «Менеджеры «Вашингтона» говорили, что для меня КХЛ – неплохой шанс проявить себя»

10.09.2020 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Алексей Протас объяснил, почему решил выступать в КХЛ.

– После того, как ты подписал контракт с «Динамо», из «Вашингтона» кто-нибудь с тобой связывался?

– Нет, но были разговоры раньше. Общался с менеджерами, которые говорили, что для меня КХЛ – неплохой шанс проявить себя. Плюс пообещали приехать на какую-то игру, будут следить за мной.

– А какие ты ставишь перед собой цели в «Динамо»?

– Личных нет. Мне больше хочется, чтобы команду перестали воспринимать как аутсайдера, чтобы люди начали ходить и переживать за «зубров», Чтобы «Динамо» стало командой, которая билась, сражалась, как несколько лет назад. Чтобы у нас появилась психология победителей. Когда командные задачи будут выполнены, тогда и задумаюсь о личных амбициях, – сказал Протас.

Овечкин сделал подарок, канадцы угощали борщом, результата от «Динамо» надо ждать не год и не два. Протас – о том, как вернулся в Беларусь

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Алексей Протас объяснил, почему решил выступать в КХЛ.
 
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