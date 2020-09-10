Алексей Протас: «Менеджеры «Вашингтона» говорили, что для меня КХЛ – неплохой шанс проявить себя»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» объяснил, почему решил выступать в .

– После того, как ты подписал контракт с «Динамо», из кто-нибудь с тобой связывался?

– Нет, но были разговоры раньше. Общался с менеджерами, которые говорили, что для меня КХЛ – неплохой шанс проявить себя. Плюс пообещали приехать на какую-то игру, будут следить за мной.

– А какие ты ставишь перед собой цели в «Динамо»?

– Личных нет. Мне больше хочется, чтобы команду перестали воспринимать как аутсайдера, чтобы люди начали ходить и переживать за «зубров», Чтобы «Динамо» стало командой, которая билась, сражалась, как несколько лет назад. Чтобы у нас появилась психология победителей. Когда командные задачи будут выполнены, тогда и задумаюсь о личных амбициях, – сказал Протас.

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