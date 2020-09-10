ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

US Open. Азаренко уже заработала 800 тысяч долларов, в случае победы сумма может вырасти до 3 миллионов

10.09.2020 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open.

Таким образом, спортсменка уже заработала 800 тысяч долларов призовых денег. В случае выхода в финал эта сумма вырастет до 1,5 миллионов. Если Азаренко выиграет титул, то получит 3 миллиона долларов.

Напомним, на стадии 1/2 финала белоруска сыграет с американкой Сереной Уильямс. Встреча запланирована на 11 сентября.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Нападающий «Динамо Воронин о натурализации: «Как-нибудь потом в спокойное время можно будет обсудить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика