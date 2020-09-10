Пресс-секретарь минского «Динамо»: «Курсанты МЧС на матчах? Это точно не инициатива клуба»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь минского Антон Рогач объяснил наличие курсантов МЧС на матчах команды.

– Это курсанты МЧС. Они на разных спортивных мероприятиях поддерживают разные клубы. Например, «Минчанку». Да, они купили билеты на матч с «Барысом» пятого сентября. Это была их личная инициатива.

– Их личная инициатива – это самих курсантов или их учебного заведения?

– Это лучше уточнить у них самих. Но точно: это не инициатива клуба, – сказал Рогач.

«Армейские грузовики во дворе, тихари на матче, БРСМ и курсанты МЧС на трибунах». Что думают болельщики об атмосфере на «Минск-Арене»