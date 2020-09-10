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Пресс-секретарь минского «Динамо»: «Курсанты МЧС на матчах? Это точно не инициатива клуба»

10.09.2020 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь минского «Динамо» Антон Рогач объяснил наличие курсантов МЧС на матчах команды.

– Это курсанты МЧС. Они на разных спортивных мероприятиях поддерживают разные клубы. Например, «Минчанку». Да, они купили билеты на матч с «Барысом» пятого сентября. Это была их личная инициатива.

– Их личная инициатива – это самих курсантов или их учебного заведения?

– Это лучше уточнить у них самих. Но точно: это не инициатива клуба, – сказал Рогач.

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Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь минского «Динамо» Антон Рогач объяснил наличие курсантов МЧС на матчах команды.
 
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