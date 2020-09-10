|
Пресс-секретарь минского «Динамо»: «Курсанты МЧС на матчах? Это точно не инициатива клуба»
10.09.2020 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-секретарь минского
– Это курсанты МЧС. Они на разных спортивных мероприятиях поддерживают разные клубы. Например, «Минчанку». Да, они купили билеты на матч с «Барысом» пятого сентября. Это была их личная инициатива.
– Их личная инициатива – это самих курсантов или их учебного заведения?
– Это лучше уточнить у них самих. Но точно: это не инициатива клуба, – сказал Рогач.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь минского «Динамо» Антон Рогач объяснил наличие курсантов МЧС на матчах команды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)