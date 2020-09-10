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Белорусский пятиборец Лесун, выступающий за Россию: «В Беларуси больше всего выбешивает – абсолютно неработающий для простого человека закон»
10.09.2020 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийский чемпион в современном пятиборье Александр Лесун рассказал, что ему не нравится в Беларуси, сообщает «
«В Беларуси процветает система принятия странных решений и нежелания брать ответственность. Но больше всего выбешивает – абсолютно неработающий для простого человека закон. Правды не добиться, защиты не найти, но сам ты должен жить и поступать по закону», – заявил Лесун.
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Белорусский пятиборец Лесун, выступающий за Россию: «В Беларуси больше всего выбешивает – абсолютно неработающий для простого человека закон»
Олимпийский чемпион в современном пятиборье Александр Лесун рассказал, что ему не нравится в Беларуси, сообщает «Прессбол».
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