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Белорусский пятиборец Лесун, выступающий за Россию: «В Беларуси больше всего выбешивает – абсолютно неработающий для простого человека закон»

10.09.2020 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион в современном пятиборье Александр Лесун рассказал, что ему не нравится в Беларуси, сообщает «Прессбол».

«В Беларуси процветает система принятия странных решений и нежелания брать ответственность. Но больше всего выбешивает – абсолютно неработающий для простого человека закон. Правды не добиться, защиты не найти, но сам ты должен жить и поступать по закону», – заявил Лесун.

 
 
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Олимпийский чемпион в современном пятиборье Александр Лесун рассказал, что ему не нравится в Беларуси, сообщает «Прессбол».
 
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