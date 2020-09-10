Белорусский пятиборец Лесун, выступающий за Россию: «В Беларуси больше всего выбешивает – абсолютно неработающий для простого человека закон»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион в современном пятиборье Александр Лесун рассказал, что ему не нравится в Беларуси, сообщает « Прессбол ».

«В Беларуси процветает система принятия странных решений и нежелания брать ответственность. Но больше всего выбешивает – абсолютно неработающий для простого человека закон. Правды не добиться, защиты не найти, но сам ты должен жить и поступать по закону», – заявил Лесун.