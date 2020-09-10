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В День города на «Минск-Арене» покажут ледовое представление. Но зрителей на него не пустят
10.09.2020 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
12 сентября на «Минск-Арене» состоится ледовое представление, приуроченное ко Дню города.
За прокатами лучших белорусских фигуристов предлагают наблюдать на YouTube-канале Минспорта.
Организаторами мероприятия выступают Белорусский союз конькобежцев и Министерство спорта.
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12 сентября на «Минск-Арене» состоится ледовое представление, приуроченное ко Дню города. Однако, отметили там, в связи с эпидемиологической ситуацией...
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