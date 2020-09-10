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Клопп о трансферах: «Мы не можем вести себя как «Челси». «Ливерпуль» – другой клуб»
10.09.2020 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«У всех клубов разные ситуации, мы живем во время неопределенности.
Для некоторых клубов, кажется, не так важно, насколько неопределенно будущее, потому что они принадлежат странам и олигархам. Это правда.
«Ливерпуль» – другой клуб. Мы вышли в финал Лиги чемпионов два года назад, выиграли его в следующем году и взяли золото Премьер-лиги, оставаясь тем же самым клубом.
«Ливерпуль» не может изменить все в одночасье и заявить: «Теперь мы хотим вести себя как
Мы всегда хотим усилить состав, но есть разные пути. Один способ – подписание новых игроков, другой – работать сообща, улучшать то, в чем ты хорош, и пытаться устранить те моменты, в чем не так хорош. Это футбол», – сказал Клопп.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о действиях клубов на трансферном рынке.
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