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Александр Сазанков: «И цены растут, и даже спорт не продвигается, ничего не продвигается, ничего не развивается»

10.09.2020 12:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Александр Сазанков прокомментировал ситуацию в стране.

– Как относитесь к тому, что у нас происходит в стране после выборов?

– Ну, как. Не очень хорошо. Беспорядки эти со стороны власти. Что избивали много людей. Жесть. По одному вылавливают. ### (Кто – Tribuna.com) его знает, как объяснить это.

– Как вам кажется, кто-нибудь понесет наказания из силовиков? Будут возбуждены уголовные дела?

– В нашей стране, наверное, на данный момент – нет. Когда что-то поменяется... А так, наверное, ничего не будет.

– Сами принимали участие в каких-нибудь протестных акциях?

– Особо не принимал. Так, выходил на улицу где-то с краешку. Ребенок у меня.  В сторонке там вместе с коляской ходил.

– Недавно избили двух игроков «Крумкачоў». Как вам кажется, почему футбольное сообщество практически никак на это не отреагировало?

– Боятся, наверное. Много команд государственных. Не очень от этого всего пока радостно.

– Но что-нибудь поменяется в стране?

– Мне кажется, да. Не сейчас, но позже может. Когда-то должно что-то поменяться. Я не знаю. Тяжело сказать. Месяц уже ходят, хотя нельзя руки складывать.

– То есть Лукашенко не устоит?

– Я не знаю. Я же не ясновидящий.

– Но вы надеетесь на перемены?

– А как же. Конечно. Ни спорта, ничего нет. Ну, просто... Ничего нет.

– А можете конкретнее рассказать, что вас не устраивает?

– Меня, в принципе, все устраивает. У меня семья, дети – самое лучше, что может быть. Правильно? Вроде бы все в достатке живут, все кушают, машины есть, но все равно... И цены растут, и даже спорт не продвигается, ничего не продвигается, ничего не развивается. Ну, что развивается? Были сильные команды как БАТЭ, так они такими и остались. А другие клубы что? Перебиваются. Абы что какое-то, – сказал Сазанков.

 
 
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Белорусский нападающий Александр Сазанков прокомментировал ситуацию в стране.
 
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