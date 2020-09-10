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Басков возглавит дирекцию по проведению чемпионата мира по хоккею
10.09.2020 12:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков возглавит дирекцию по проведению Чемпионата мира-2021 по хоккею, об этом он рассказал Sputnik.
© Sputnik / Алексей Даничев
"Да, я возглавлю дирекцию. Также я продолжу исполнять весь функционал обязанностей председателя Федерации хоккея Беларуси", - сказал Басков.
Ранее ФХРБ руководил Геннадий Савилов. Его место с приставкой "и.о."
Также Басков решил не совмещать две должности и ушел с должности генерального директора хоккейного клуба "Динамо-Минск", который занимал с осени 2018-го года.
Чемпионат мира по хоккею-2021 запланирован в Минске и Риге. Форум пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, о
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Назначенный накануне главой Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков решил уйти с должности генерального директора "Динамо-Минск".
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