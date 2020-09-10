Басков возглавит дирекцию по проведению чемпионата мира по хоккею

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков возглавит дирекцию по проведению Чемпионата мира-2021 по хоккею, об этом он рассказал Sputnik.

"Да, я возглавлю дирекцию. Также я продолжу исполнять весь функционал обязанностей председателя Федерации хоккея Беларуси", - сказал Басков.

Ранее ФХРБ руководил Геннадий Савилов. Его место с приставкой "и.о." занял Басков . В среду состоялась выборная Конференция Федерации, на которой он был утвержден на пост председателя сроком на один год десять месяцев и два дня.

Также Басков решил не совмещать две должности и ушел с должности генерального директора хоккейного клуба "Динамо-Минск", который занимал с осени 2018-го года.

Чемпионат мира по хоккею-2021 запланирован в Минске и Риге. Форум пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, о нежелании страны проводить турнир совместно с Беларусью в связи с напряженной политической ситуацией после президентских выборов .

Читайте также: