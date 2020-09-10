Источник материала: Sputnik Беларусь

Однако, как считает колумнист Sputnik Руслан Васильева, все не зря. Потому, как она – домашняя серия, запомнится надолго, ибо получилась по-настоящему страстной. И эмоций, и аффектов, и приятных открытий, и страданий вкупе с разочарованиями в трех сыгранных и одном несыгранном "зубрами" матчах хватило с лихвой.

А ведь нравится!

Если честно, то, находясь в невольном расстройстве чувств после досаднейшего фиаско в среду, я даже вспомнил знаменитое настроение болельщика Высоцкого: "Сыт я по горло, до подбородка…" Впрочем, "уставать" от жидкого продукта, также упомянутого поэтом, не стал. Утром ждала работа. Да и самого ощущения "с лихвой" хватило с лихвой. Оно забирает круче любого алкоголя.

А доказательства страстей по "Динамо" лежат на поверхности. Тот же не приезд "Йокерита" на баталию в белорусскую столицу – событие не ординарное, особенно в рамках идиомы "трус не играет в хоккей". Возвращаться к этому финскому решению, пережевывая его подтексты, на мой взгляд, нет смысла: руководство лиги присудило "Динамо", согласно регламенту, законные два очка – и славно. А "джокеры" пусть думают, как бы им не выйти в "шестерки".

Но дальше – больше. Согласно календарю, "зубров" ожидали три кряду баталии с фаворитами Восточной конференции – мощнейшими оппонентами "Барысом", "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". И что это получились за матчи! Результативные, яркие, увлекательные, огнедышащие!

Результаты, как таковые, способны прекрасно провести собственную презентацию – 5:4, 3:4, 4:5. То есть 26 заброшенных шайб всего за три поединка на "Минск-Арене". По КХЛовским временам - уникальная результативность. Как писал философ и болельщик Хейзинга: "Главное в игре – настроение". И оно в стартовых матчах "зубров", безусловно, было.

В игре с "Барысом" подопечные канадского наставника Крэйга Вудкрофта уверенно вели в счете, чтобы растерять преимущество в три шайбы, но таки вырвать викторию в овертайме. Сюжеты противостояний с "СЮ" и "АБ" получились еще более драматичными.

Динамовцы открывали счет, вырывались вперед, но затем гости демонстрировали свой атакующий арсенал и с мясом вырывали победы, что очень раздосадовало поклонников "зубров". Ведь даже злопыхателям было очевидно: справедливым итогом матчей с гостями из Уфы и Казани стала бы ничья в основное время. Да и чистые виктории «зубров», никого бы не возмутили. Напротив.

Но случились поражения, причины которых сформулирую просто: "зубры" у своих ворот ошибались грубее, плюс, гости в обоих матчах эффективнее отнеслись к голевым моментам. Более того, лично меня поразила реализация от "СЮ", "АБ", да и "Барыса". Она просто оказалась фантастической. Как назло! Три раза опять-таки "тьфу" через левое плечо, чтобы в перспективе такого все-таки не было.

Еще в качестве объяснения причин поражений очень уместны реплики Вудкрофта, сказанные им после матча в среду. Канадец не растекался мыслью по древу, но был точен в формулировках: "Победы придут с опытом… Надо научиться играть, ведя в счете". Именно! Психологически "зубры" пока недостаточно закалены, и есть ощущение, что порой на них находит смурь: дескать, неужели это мы – вчерашние лузеры, так лихо наседаем на фаворитов лиги? От этих видений и сомнений на собственный счет надо избавиться!

Впрочем, конечно, имеет смысл отметить и два системных момента. Первый – локальный. Он касается блокированных бросков. Посмотрите статистику всех трех матчей и убедитесь, что соперники в данном компоненте перещеголяли "зубров", которые не шибко помогали голкиперу Фурху. Ощущается отсутствие Павловича и некий тактический недочет.

Второй момент – глобальный. Молодые белорусские защитники пока играют с провалами. Один Дерябин, неудачно изображавший из себя то футболиста, то гандболиста, виновен в 3,5 пропущенных шайбах! И это при том, что Дмитрий бы выведен Вудкрофтом из состава в матче с "СЮ".

Колячонок тоже грешил ляпами и был отправлен в запас за некую "юношескую наивность". При каждом владении шайбой Еременко ощущался мандраж. Фальковский был более уверен, но травмировался. Соловьев, которого Вудкрофт ожидаемо вызвал на матч с "АБ", ничего не привез, но к нему возникли атакующие претензии – такие шансы надо реализовывать.

Но тут ведь не только молодые защитники заслужили критики. Менелл и Альмквист, Знахаренко и Шинкевич тоже портачили. Да еще как! За каждым уже числится голевой промах. Например, Шинкевич самым удивительным образом организовал двумя (!) кряду ошибками победный четвертый гол "АБ". Как же так Илья?! Если не вы, то кто будет примером надежности? А тут на чистом льду…

Так что первостепенная задача Вудкрофта – минимизировать количество ничем не вынужденных ошибок, которые вдруг случаются при выходе из собственной зоны.

Но пока в головы защитникам лезут вредные, сторонние мысли, заставляющие вспомнить парадокс болельщика Гете, как-то заявившего: "Я никогда не мыслил о мышлении". Однако, дорогой герр! Как вы тогда пришли к такому "замечательному" выводу? Значит, мыслили?! Вот и защитники "Динамо" излишне подвержены когнитивному диссонансу там, где требуется автоматизм.

Однако главный вывод из домашней серии позитивен: нравится! Вот и многочисленные эксперты нынче дружным хором пророчат динамовцам успех: дескать, при таком хоккее – быть плей-офф Кубка Гагарина!

Хорошая мотивация

Конечно, в таком оптимизме присутствует торопливость, но вывод делается не на пустом месте. Хоккей "зубров" действительно выглядит симпатичным, да и 50 процентов набранных очков с такими супер-пупер оппонентами – результат не слабый.

Но главное – доверяем собственным глазам. А что они видят? Во-первых, голкипер Фурх, хоть и пропустил аж 13 шайб – все равно квалифицированный Доминатор-2. Только второй голевой успех "белых барсов" можно поставить ему в вину – наш чех проспал ближний угол. А так – уникальные броски соперников и отличные розыгрыши шайбы. Впрочем, возможно, в следующем матче – 13 сентября в Москве со "Спартаком" - место в динамовской рамке займет уже Тэйлор, что тоже будет правильно.

Во-вторых, у нас есть настоящее лидерское звено канадцев – Козун, Клинкхаммер и Спунер, за которым потянутся все остальные. Это факт доказанный. В-третьих, мне нравится Клинкхаммер в роли капитана, да и вообще отношение легионеров к делу.

Напомню, что болельщик Шекспир, который так нам близок, что его можно по-свойски звать уменьшительно-ласкательным именем Билли, вложил в уста Шута в трагедии "Король Лир", следующие слова: "Того, кто служит за барыш и только деньги ценит, в опасности не сохранишь, и он в беде изменит". Но наши легионеры горят игрой в форме "Динамо", что было очень хорошо заметно в домашней серии.

В-четвертых, у "зубров" есть атакующие защитники – Менелл, Альмквист и Соловьев, что очень важно. Каждый из них время от времени будет привозить нам неприятности, но это входит в алгоритм их рискованного амплуа. Главное, чтобы "домоседы" избавились от брака.

В-пятых, есть у "зубров" и вторая ударная тройка – Паре, Шарангович, Принс. В-шестых, ко двору могут прийтись, пусть "мелкие", но очень подвижные российские форварды Горбунов и Воронин, что есть настоящие конькобежцы. Незабвенный Гленн Хэнлон именовал бы их "зайцами".

Наконец, в-седьмых белорусская молодежь тоже держит хвост пистолетом, а, кроме того, еще настоящего шанса не получил Лодня. Да не забудем о Павловиче, Буйницком и Алистрове.

В общем, несмотря на два кряду досадных фиаско, пока позитив от старта "Динамо" явно преобладает. Другое дело, что уход из клуба генерального директора Баскова, ставшего председателем ФХРБ, это не слабое потрясение для тех же легионеров, с которыми он вел переговоры. Но… поэтому и страсти по "Динамо", поэтому и интересно.