Алексей Шевченко: «Грабовский сосредоточен на том, чтобы принять бразды управления у Вудкфорта»

Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист прокомментировал кадровые перестановки в минском .

«Минское «Динамо» остается без генерального директора и без спортивного директора. Дмитрий Басков ушел в федерацию, а сосредоточен на том, чтобы принять бразды управления у Вудкфорта.

И опять белорусы впадают в пучину неопределенности. Менять руководство в начале сезона – это совсем неправильно, но это касается только хоккея», – сказал Шевченко.