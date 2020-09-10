|
Алексей Шевченко: «Грабовский сосредоточен на том, чтобы принять бразды управления у Вудкфорта»
10.09.2020 14:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист
«Минское «Динамо» остается без генерального директора и без спортивного директора. Дмитрий Басков ушел в федерацию, а
И опять белорусы впадают в пучину неопределенности. Менять руководство в начале сезона – это совсем неправильно, но это касается только хоккея», – сказал Шевченко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал кадровые перестановки в минском «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)