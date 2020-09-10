Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Два хоккеиста минского "Динамо" голкипер Никита Толопило и защитник Павел Денисов командированы в "Динамо-Молодечно", сообщили в пресс-службе "зубров".

Оба хоккеиста командированы в фарм-клуб на одну игру. "Динамовцам" из Молодечно сегодня предстоит сыграть в гостях у минской "Юности". Начало матча в 19:00.

"Зубры" следующий матч проведут на выезде в Москве против местного "Спартака" 13 сентября.