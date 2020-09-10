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Два хоккеиста "зубров" командированы в "Динамо-Молодечно"

10.09.2020 17:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Два хоккеиста минского "Динамо" голкипер Никита Толопило и защитник Павел Денисов командированы в "Динамо-Молодечно", сообщили в пресс-службе "зубров".

Оба хоккеиста командированы в фарм-клуб на одну игру. "Динамовцам" из Молодечно сегодня предстоит сыграть в гостях у минской "Юности". Начало матча в 19:00.

"Зубры" следующий матч проведут на выезде в Москве против местного "Спартака" 13 сентября. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вратарь и защитник помогут фарм-клубу в матче Экстралиги А против минской "Юности"; игра состоится сегодня.
 
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