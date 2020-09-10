Экс-актер Купаловского театра Харланчук: «Ребята из футбольной команды ждали Эйсмонта. Ждали, чтобы поговорить. Но я там без угроз говорю»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-актер Купаловского театра Павел Харланчук в интервью Никите Мелкозерову для YouTube-канала «Жизнь-малина» рассказал о том, что после выборов председатель БГТРК Иван Эйсмонт перестал приходить на матчи любительских команд и поведал о том, что его партнеры по команде хотели пообщаться с Иваном.

– После выборов мы не встречались. До этого все было на уровне моего личного мнения. Ну, да, наверное, у меня во время этой избирательной кампании и после того, как она закончилась, наверное, больше вопросов к Тенгизу. Наверное, это как-то будет решаться при личной встрече. Так чтобы за глаза не говорить. Да, там меня удивляют некоторые вещи. Мне кажется, я по крайней мере один сюжет видел, где звучала откровенная ложь и при этом присутствовал Тенгиз. Я не могу от него требовать, чтобы он за всех отвечал, кто там рядом с ним сейчас говорит так. Время и пропаганды, и контрпропаганды. Я не знаю его отношения к этому. Я верю в людей и очень надеюсь, что Тенгиз найдет в себе силы противостоять лжи, которая рядом с ним произносится. Конкретно за тот эпизод я могу конкретно отвечать, что там была откровенная пропагандистская ложь.

– Что за сюжет?

– Там был один митинг и, по-моему, представитель Коммунистической партии Беларуси говорил о том, что подогретые наркотиками и алкоголем люди с заточенными палками, с битами, с коктейлями Молотова шли на ОМОНовцев и т.д. И потом в сюжете телевизионном показывали эти коктейли Молотова, а эти сюжеты или ролики были взяты из какого-то испанского протеста, ну то есть этот монтаж... Причем мы знаем же этих людей. Я знаю человека, который работал на СТВ, потом он уехал в Москву. Он рассказывал, как это все делается, как это все подгоняется. Ну и да, я увидел рядом с этим человеком, который на своих коммунистических рельсах несет такую очень активную, экзальтированную фигню, вранье – и рядом стоял Тенгиз. Да, меня это удивило. Ну, наверное, при личной встрече мы это как-то обговорим. Я очень надеюсь, что это все-таки совестливый человек.

– Наверное, на поле ты пересекался и с Иваном Эйсмонтом.

– Да, на футбольном поле.

– Соперничали?

– И в одной команде играли. С Иваном Эйсмонтом, когда он только стал председателем БГТРК, где-то в районе Купаловского театра мы встретились, и он мне рассказывал про то, что вот надо какие-то проекты, надо наших продвигать актеров, что он хочет какие-то телевизионные проекты, какие-то сериалы запускать с нашими, а то, что мы там по сторонам, что мы там Россия и т.д. Это был единственный разговор, когда мы говорили о творчестве и т.д.

– А так вы о чем говорите?

– А так мы уже ни о чем не говорим. Мы на поле как-то играли, но как началась предвыборная гонка и после выборов мы не встречались ни визуально, ни виртуально. Я не могу сказать, что мы каким-то образом перезванивались. У меня не было такого контакта. Только на футбольном поле я с ним встречался. Я только знаю, что он перестал ходить на футбол. Наверное, занят очень сильно. Но ребята, которые с ним играют в футбол чаще, чем я, они ждали его. Ждали, чтобы поговорить. Но там я без угроз говорю. Не то, что его ждали, чтобы побить. А реально поговорить хотели с Иваном, – сказал Харланчук.