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Саснович вышла в третий круг турнира в Стамбуле
10.09.2020 18:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович (№106 в мировом рейтинге) вышла в третий круг турнира категории WTA International в турецком Стамбуле, сообщает Sputnik.
В четверг, 10 сентября, в поединке второго круга белоруска встречалась с представительницей Словакии Анной-Каролиной Шмидловой (182). Саснович праздновала победу со счетом – 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте почти три часа.
В четвертьфинале белорусская спортсменка встретится с сильнейшей в противостоянии Тереза Мартинкова (Чехия, 136) – Каролин Гарсия (Франция, 50).
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Белоруска отдала сопернице первый сет, затем взяла два сета; ее соперница по четвертьфиналу определится сегодня.
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