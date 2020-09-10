Саснович вышла в третий круг турнира в Стамбуле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович (№106 в мировом рейтинге) вышла в третий круг турнира категории WTA International в турецком Стамбуле, сообщает Sputnik.

В четверг, 10 сентября, в поединке второго круга белоруска встречалась с представительницей Словакии Анной-Каролиной Шмидловой (182). Саснович праздновала победу со счетом – 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте почти три часа.

В четвертьфинале белорусская спортсменка встретится с сильнейшей в противостоянии Тереза Мартинкова (Чехия, 136) – Каролин Гарсия (Франция, 50).