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Решение по выплатам президентских стипендий каждой кандидатуре будет приниматься Минспорта в индивидуальном порядке 

10.09.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым до 30 сентября 2021 года продлены сроки выплаты ранее назначенных именных стипендий президента Беларуси в сфере физической культуры и спорта.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Такое решение связано с истечением в этом году предельных сроков их выплаты и переносом на 2021 год Олимпийских, Паралимпийских игр и иных международных спортивных соревнований.

Решение по каждой кандидатуре будет приниматься Министерством спорта и туризма индивидуально.

Реализация распоряжения позволит обеспечить необходимые условия для спортсменов, тренеров и других специалистов, ведущих подготовку к Олимпийским играм и иным крупным международным соревнованиям.

 
 
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Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым до 30 сентября 2021 года продлены сроки выплаты ранее назначенных именных стипендий президента Беларуси в сфере...
 
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