|
Решение по выплатам президентских стипендий каждой кандидатуре будет приниматься Минспорта в индивидуальном порядке
10.09.2020 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым до 30 сентября 2021 года продлены сроки выплаты ранее назначенных именных стипендий президента Беларуси в сфере физической культуры и спорта.
Об этом
Такое решение связано с истечением в этом году предельных сроков их выплаты и переносом на 2021 год Олимпийских, Паралимпийских игр и иных международных спортивных соревнований.
Решение по каждой кандидатуре будет приниматься Министерством спорта и туризма индивидуально.
Реализация распоряжения позволит обеспечить необходимые условия для спортсменов, тренеров и других специалистов, ведущих подготовку к Олимпийским играм и иным крупным международным соревнованиям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение по выплатам президентских стипендий каждой кандидатуре будет приниматься Минспорта в индивидуальном порядке
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым до 30 сентября 2021 года продлены сроки выплаты ранее назначенных именных стипендий президента Беларуси в сфере...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)