Фанаты «Молодечно» заявили о требовании не использовать баннер в память о погибшем Никите Кривцове

Источник материала: Tribuna.com

Фанаты «Молодечно» сообщили о том, что в клуб пришло требование о запрете использовать болельщиками команды баннера в честь погибшего Никиты Кривцова.

«Сегодня руководству нашего клуба было оглашено требование о запрете использования нами баннера в честь Никиты, и последующих возможных проблем у команды в случае не исполнения!

В связи с этим, мы отказываемся от всяческой активной поддержки команды на домашних матчах до тех пор, пока данные требования не будут отменены.

Выражаем благодарность руководству «Молодечно» за готовность принять любое наше решение!

Желаем удачи команде в оставшихся играх группового этапа, нам все по силам!

ПОБЕДИМ✊