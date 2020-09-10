ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фанаты «Молодечно» заявили о требовании не использовать баннер в память о погибшем Никите Кривцове

10.09.2020 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Фанаты «Молодечно» сообщили о том, что в клуб пришло требование о запрете использовать болельщиками команды баннера в честь погибшего Никиты Кривцова.

«Сегодня руководству нашего клуба было оглашено требование о запрете использования нами баннера в честь Никиты, и последующих возможных проблем у команды в случае не исполнения!

В связи с этим, мы отказываемся от всяческой активной поддержки команды на домашних матчах до тех пор, пока данные требования не будут отменены.

Выражаем благодарность руководству «Молодечно» за готовность принять любое наше решение!

Желаем удачи команде в оставшихся играх группового этапа, нам все по силам!

ПОБЕДИМ✊

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фанаты «Молодечно» сообщили о том, что в клуб пришло требование о запрете использовать болельщиками команды баннера в честь погибшего Никиты Кривцова.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Решение по выплатам президентских стипендий каждой кандидатуре будет приниматься Минспорта в индивидуальном порядке 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика