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«Я против беспредела. Я за свободу гражданских прав». Кикбоксер Ганин высказался против насилия (Караев – председатель федерации тайского бокса РБ)

11.09.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Призер чемпионата мира по тайскому боксу, чемпион и призер Кубков мира, многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу Иван Ганин высказался о прекращении насилия в отношении жителей Беларуси со стороны силовиков.

«Меня зовут Иван Ганин, и я – двухкратный серебряный призер чемпионата мира, чемпион и призер Кубков Мира, многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу, в национальной сборной с 2008 по настоящее время. Мастер спорта международного класса.

На ринге всегда дрался честно. С такими же подготовленными бойцами, как и я. После боя всегда жал руку сопернику, независимо от того, победил я или проиграл. Спорт учит сражаться, побеждать и проигрывать с достоинством.

Выборы можно сравнить с соревнованием. С самого начала, еще с предвыборной кампании, власти вели не чистую «игру». Но то, что делают люди в форме, а теперь уже и «на гражданке», я отказываюсь понимать.

Нежелание власти услышать свой народ, ее неспособность к диалогу, говорит о том, что она потеряла доверие значительной части общества, потеряла связь с реальностью, и должна сложить свои полномочия.

Я не хочу жить во лжи. Я хочу, чтобы мой голос был услышан. Я против насилия. Я против беспредела. Я за свободу гражданских прав. Я горд быть белорусом! Я люблю свой народ! Наша сила – в единстве!» – написал Иван в своем инстаграме.

Добавим, что председателем федерации кикбоксинга и тайского бокса является министр МВД Юрий Караев.

 
 
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Призер чемпионата мира по тайскому боксу, чемпион и призер Кубков мира, многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу Иван Ганин высказался о...
 
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