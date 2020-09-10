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Елена Левченко: «Людей, которых обязаны защищать, пытаетесь унизить и причинить боль. Перебить всех для того, чтобы удержаться во власти. Так какие вы мужчины?»

11.09.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко в интервью «Радыё Свабода» поделилась мнением о насилии в отношении белорусов со стороны силовиков, а также поразмышляла о мужских поступках.

– Про роль женщин во время нынешних протестов сказано много, ваш вклад в этом есть также. Важно ли ощущать причастность к общему делу?

– Кроме воскресных маршей, 5 сентября была на женской акции. Потому что можно читать, следить за трансляциями, но важно быть со своим народом. А это мы все. И когда ты там, на улицы, то лучше всего ощущаешь людей. Меня заметили, начали спрашивать. Мол, вот одни спортсмены объединились, а что остальные? Не то что боль, а большой знак вопроса. Говорю: «Не знаю, возможно, бояться что-то потерять». И стояла одна женщина, посмотрела на меня и сказала: «Когда таким людям есть что терять, то что говорить про нас, простой народ?». И у меня просто мурашки по коже.  Большинство рискует потерять намного больше, но они выходят.

И вот в этом наша сила, наш дух. А то, что мы вместе, должно еще больше объединить. Чтоб двигаться, надо выстоять. А трудные ситуации только закаляют. Когда сами силовики, не протестующие, разбили стекло в двери кафе, на следующий день выстроилась очередь из желающих купить тут чашку кофе. Поддержать и помочь.

Просто нет слов, я в невероятном вдохновении. Только вместе мы можем изменить нашу страну и сделать ее такой, какой видим – свободной, независимой, красивой.

– Не лишним будет вспомнить, что Александр Лукашенко неоднократно делал «гендерно искаженные» заявления: мол, и Конституция не под женщину-президента, и на парад в юбке не допускаются, и «бедняга» рухнет, когда на ее возложить государственную ношу.  А заслужили ли белорусы такого мужчину, который демонстрирует не самое достойное поведение, но претендует на то, чтобы его называли «Бацька»?

– Как я вижу, какие-то мужские поступки этот человек давно уже перестал демонстрировать. Даже исходя из того, что сам имеет детей. Точка отсчета – это не 9 августа. Бить, арестовывать, издеваться начали задолго до этого. Мирно стоишь в очереди солидарности, присоединился к велопробегу – априори преступник.  А уже что произошло в день выборов и после, всем окончательно вынесло мозг. Как человек, имеющий собственных сыновей, может отдавать преступные приказы против других детей? Про какое мужское достоинство идет речь?

И это же не только про Лукашенко. Вспомните высказывания Караева. Да даже Макея. Мол, за своего 11-летнего ребенка горло перегрызу.  А почему же не видите, что делают ваши омоновцы? Это нормально, когда хватают за горло таких же 11-летних мальчиков и тащат в изолятор? Гордиться садизмом, бесчеловечностью? Людей, которых обязаны защищать, пытаетесь унизить, причинить боль.  Перебить всех для того, чтобы удержаться во власти. Так какие вы мужчины?» – задалась вопросом Левченко.

 
 
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Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко в интервью «Радыё Свабода» поделилась мнением о насилии в отношении белорусов со стороны силовиков, а также...
 
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