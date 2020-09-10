Веретило о карьере в минском «Динамо»: «В клубе не было выстроено системы, чтобы стать чемпионом. Руководитель хотел, чтобы за год выиграли чемпионат»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» в преддверии матча чемпионата Беларуси с минским «Динамо» вспомнил свой продолжительный этап карьеры в столичном клубе.

Матч «Динамо» Минск – «Динамо» Брест пройдет 12 сентября и начнется в 20:00.

– Следующий матч в чемпионате против минского «Динамо». Понятно, что для тебя это особенный матч. Все-таки столько лет провел в клубе. В двух словах расскажи, какие это ощущения?

– Любой футболист, который отдал столько лет одному клубу и когда играешь против него, то понятно, что у тебя и желание, и мотивация чуть больше обычного. Не то, что приятно, что «Динамо» Минск – хороший соперник. Сейчас новый тренер. Хотя у них сейчас неудачно идет и это больше накала. И они тоже будут бороться за тройку.

– В минском «Динамо» ты выступал более 10 лет. В Бресте поменьше, но при этом здесь у тебя получилось то, что не получилось в – выиграть титулы: и , и чемпионат. Какая часть карьеры более яркая получается из этих клубов?

– Не буду забывать минское «Динамо», потому что там тоже проводил лучшие сезоны. Понятно, что мы не стали чемпионами, но я развивался как футболист и стремился уехать в другой чемпионат. Просто в минском «Динамо» не было выстроено такой системы, чтобы команда стала чемпионом. Это надо было делать не за год… Руководитель хотел, чтобы за год стали чемпионами. Надо стабильность. Надо, чтобы хотя бы тренер два года поработал. В «Динамо» тогда тот же Муслин был – он хороший специалист, но и ему надо было время дать. Пускай тренер выбирает игроков, возле себя руководство. Чтобы гендиректор и спортивный директор были единым целым. И тогда что-то получилось бы. В минское «Динамо» приезжали очень хорошие футболисты, но просто не было такого, чтобы тренер надолго задержался. Игроки, которые приезжали, могли полсезона отыграть, а потом уехать, разрывая контракты. Хорошей селекции там не было.

Матч с «Динамо» будет тяжелым. Сейчас команда теряет очки, плюс вылет из Кубка Беларуси. В чемпионате они тоже мотивированы. Думаю, что будут настроены агрессивно, будут бороться и кусаться, как и мы, – сказал Веретило в эфире FCDB TV .

Напомним, Олег Веретило выступал за минское «Динамо» с 2005 по 2010 год, в этом клубе футболист и начал профессиональную карьеру.