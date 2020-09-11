|
Поисковый отряд «Ангел» сообщил, что пропал болельщик «Динамо» Тимур, который был избит во время акции протеста. Он мог бежать за границу
11.09.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пропал Тимур Мицкевич – 16-летний парень, которого жестко избили силовики во время протестов после выборов президента. Молодой человек является болельщиком ХК «Динамо».
Об пропаже
Он находился на лечении в УЗ «2-я городская детская клиническая больница», откуда 08 сентября около 14:00 ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Дополнено: По неподтвержденной информации, которую получил
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поисковый отряд «Ангел» сообщил, что пропал болельщик «Динамо» Тимур, который был избит во время акции протеста. Он мог бежать за границу
Пропал Тимур Мицкевич – 16-летний парень, которого жестко избили силовики во время протестов после выборов президента.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)