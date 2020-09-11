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Поисковый отряд «Ангел» сообщил, что пропал болельщик «Динамо» Тимур, который был избит во время акции протеста. Он мог бежать за границу

11.09.2020 06:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пропал Тимур Мицкевич – 16-летний парень, которого жестко избили силовики во время протестов после выборов президента. Молодой человек является болельщиком ХК «Динамо».

Об пропаже сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Он находился на лечении в УЗ «2-я городская детская клиническая больница», откуда 08 сентября около 14:00 ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

СК опубликовал видео того, что болельщик «Динамо» Тимур участвовал в массовых акциях. В заявлении СК ничего нет про его травмы  

Избитого 12 августа 16-летнего болельщика «Динамо» Тимура, который был в коме, допрашивают по уголовному делу о массовых беспорядках

 Дополнено: По неподтвержденной информации, которую получил KYKY, неравнодушные люди вывезли Тимура из Беларуси. Родственники об этом знают.

 
 
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Пропал Тимур Мицкевич – 16-летний парень, которого жестко избили силовики во время протестов после выборов президента.
 
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