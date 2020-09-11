Поисковый отряд «Ангел» сообщил, что пропал болельщик «Динамо» Тимур, который был избит во время акции протеста. Он мог бежать за границу

Источник материала: Tribuna.com

Пропал Тимур Мицкевич – 16-летний парень, которого жестко избили силовики во время протестов после выборов президента. Молодой человек является болельщиком ХК «Динамо».

Об пропаже сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Он находился на лечении в УЗ «2-я городская детская клиническая больница», откуда 08 сентября около 14:00 ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

СК опубликовал видео того, что болельщик «Динамо» Тимур участвовал в массовых акциях. В заявлении СК ничего нет про его травмы

Избитого 12 августа 16-летнего болельщика «Динамо» Тимура, который был в коме, допрашивают по уголовному делу о массовых беспорядках

Дополнено: По неподтвержденной информации, которую получил KYKY , неравнодушные люди вывезли Тимура из Беларуси. Родственники об этом знают.