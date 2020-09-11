Азаренко заработала 1,5 млн долларов на Us Open-2020

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал US Open, обыграв американку Серену Уильямс.

Спортсменка уже заработала 1,5 миллиона долларов. Если Азаренко выиграет титул, то получит 3 миллиона долларов.

В финале белоруска сыграет с японкой Наоми Осакой. Встреча запланирована на 11 сентября. Финал состоится завтра в 23.00 по белорусскому времени.