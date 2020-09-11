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Серена Уильямс: «Азаренко начала очень хорошо играть. Она доставала мячи, которые обычно не доставала, ей удавались удары, которые обычно не удавались. Она вышла на новый уровень»

11.09.2020 11:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс прокомментировала поражение от Виктории Азаренко в полуфинале US Open (6:1, 3:6, 3:6). 

– Я очень мощно начала. Она просто продолжала бороться. Она перестроилась и играла все лучше и лучше. Может, в какой-то момент я немного переборщила с напором. Она очень хорошо играла.

– Насколько вы разочарованы – каждый год вы подбираетесь так близко, но останавливаетесь в шаге от цели? Вы будете участвовать в «Ролан Гаррос»?

– Я не знаю. Само собой, я разочарована. С другой стороны, сегодня я сделала все возможное. Мне кажется, в других случаях я была близка к победе и могла выступить лучше. Сейчас было ощущение, что я много отдала. Да, я безусловно собираюсь в Париж.

– Вы провели отличный первый сет, вышли очень заряженной. Что произошло между первым и вторым сетом?

– Я думаю, что совершила больше ошибок, гораздо больше. Видимо, я мало выигрывала на второй подаче. У меня не было подачи. Точнее, я хорошо подавала, но не доминировала, как должна была. Я сделала несколько принципиальных ошибок на приеме во втором сете, когда, наверное, должна была сыграть лучше. Я не знаю. Вот что, по-моему, случилось.

Я думаю, она начала очень, очень хорошо играть. Она доставала мячи, которые обычно не доставала, ей удавались удары, которые обычно не удавались. Она вышла на новый уровень.

– Можете рассказать, что именно произошло с вашим голеностопом в третьем сете?

– Ничего страшного. Я просто потянулась, когда побежала за мячом. Вообще, дело было не в голеностопе, а в ахилле. Я его перенапрягла, был довольно напряженный момент. Но это совсем не повлияло на мою игру, только на один розыгрыш.

Азаренко прошла Серену и впервые за 7 лет попала в финал «Шлема». Еще в январе она думала уйти из тенниса

 
 
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23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс прокомментировала поражение от Виктории Азаренко в полуфинале US Open (6:1, 3:6, 3:6).
 
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