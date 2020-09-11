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В редакцию благотворительного проекта «Имена» пришли работники ОБЭП

11.09.2020 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня появилась информация, что в редакцию благотворительного проекта «Имена» пришли люди в масках. Заместитель директора проекта Екатерина Сергеева рассказала, что информации об обыске в офисе у них нет, так как сотрудники работают удаленно. Однако «Именам» оставили письмо из ОБЭП, в котором просят «предоставить сведения о получении иностранной безвозмездной помощи за период с 01.01.2020 по настоящее время с приложением копий соответствующих документов».

Отметим, что проект «Имена» никогда не был вовлечен в политику, его деятельность всегда преследовала только гуманитарные цели – помощь сиротам, бездомным, уход за одинокими престарелыми и людьми с инвалидностью на дому и прочее.

Например, в 2018 году фонд собирал деньги на организацию и проведение Игр для детей и подростков, победивших рак. На Национальном этапе 55 детей в возрасте от 7 до 16 лет со всей Беларуси соревновались в пяти видах спорта: легкой атлетике (бег 60 м), плавании (бассейн 25 м), мини-футболу, настольном теннисе и шахматах. Соревнования прошли на базе  Острошицко-Городокской средней школы и спортивного комплекса «Раубичи». 

В редакцию благотворительного проекта «Имена» пришли работники ОБЭП

Фото: Euroradio

 
 
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Сегодня появилась информация, что в редакцию благотворительного проекта «Имена» пришли люди в масках.
 
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