В редакцию благотворительного проекта «Имена» пришли работники ОБЭП

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня появилась информация, что в редакцию благотворительного проекта «Имена» пришли люди в масках. Заместитель директора проекта Екатерина Сергеева рассказала, что информации об обыске в офисе у них нет, так как сотрудники работают удаленно. Однако «Именам» оставили письмо из ОБЭП, в котором просят «предоставить сведения о получении иностранной безвозмездной помощи за период с 01.01.2020 по настоящее время с приложением копий соответствующих документов».

Отметим, что проект «Имена» никогда не был вовлечен в политику, его деятельность всегда преследовала только гуманитарные цели – помощь сиротам, бездомным, уход за одинокими престарелыми и людьми с инвалидностью на дому и прочее.

Например, в 2018 году фонд собирал деньги на организацию и проведение Игр для детей и подростков, победивших рак. На Национальном этапе 55 детей в возрасте от 7 до 16 лет со всей Беларуси соревновались в пяти видах спорта: легкой атлетике (бег 60 м), плавании (бассейн 25 м), мини-футболу, настольном теннисе и шахматах. Соревнования прошли на базе Острошицко-Городокской средней школы и спортивного комплекса «Раубичи».





Фото: Euroradio