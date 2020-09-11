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Николай Ходасевич: «Есть информация, что матч БАТЭ против софийского ЦСКА покажет «ЯСНАе TV»

11.09.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич сообщил, что матч Лиги Европы БАТЭ против софийского ЦСКА покажет «ЯСНАе TV». Ранее стало известно, что игра не будет показана на БГТРК.

«Есть информация, что матч Лиги Европы ЦСКА Болгария – БАТЭ Беларусь покажет «ЯСНАе TV». Он пройдет 17 сентября в Софии.

Чуть ранее две игры «Динамо-Брест» в Лиге чемпионов оказались в эфире ОНТ. Конец телевизионной монополии?» – написал Ходасевич в своем Telegram-канале.

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Теги: Брест
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич сообщил, что матч Лиги Европы БАТЭ против софийского ЦСКА покажет «ЯСНАе TV».
 
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