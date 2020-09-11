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Николай Ходасевич: «Есть информация, что матч БАТЭ против софийского ЦСКА покажет «ЯСНАе TV»
11.09.2020 16:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист
«Есть информация, что матч Лиги Европы ЦСКА Болгария – БАТЭ Беларусь покажет «ЯСНАе TV». Он пройдет 17 сентября в Софии.
Чуть ранее две игры «Динамо-Брест» в Лиге чемпионов оказались в эфире ОНТ. Конец телевизионной монополии?» – написал Ходасевич в своем
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Белорусский журналист Николай Ходасевич сообщил, что матч Лиги Европы БАТЭ против софийского ЦСКА покажет «ЯСНАе TV».
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