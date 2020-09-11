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НБА. Плей-офф. «Клипперс» – «Денвер», «Торонто» против «Бостона»

12.09.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В пятницу в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.

«Клипперс» встретятся с «Денвером» (3-1). «Торонто» и «Бостон» проведут заключительный 7-й матч в серии (3-3).

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА 

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

Клипперс – Денвер 105:111 (28:23, 28:21, 24:29, 25:38)
Дата проведения
12 сентября, 01.30, «HP Field House»
Онлайн матча
Клипперс
Ленард (36 + 9 подборов), Джордж (26 + 6 передач), М-с Моррис (12 + 7 подборов), Беверли (10), Зубац (5 + 9 подборов)  старт; Харрелл (6), Уильямс (4), Грин (3), Шэмет (3), Мэнн (0).
Денвер
Мюррэй (26 + 8 подборов + 7 передач), Йокич (22 + 14 подборов + 6 потерь), Миллсэп (17), Грант (10), Харрис (7)  старт; Моррис (12), Портер (7), Пламли (6), Крэйг (4).

«Клипперс» ведут в серии – 3-1

Седьмой матч

Торонто – Бостон
Дата проведения
12 сентября, 04.00, «AdventHealth Arena»
Онлайн матча

В серии ничья – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В пятницу в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
 
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