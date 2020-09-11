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НБА. Плей-офф. «Клипперс» – «Денвер», «Торонто» против «Бостона»
12.09.2020 06:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В пятницу в
«Клипперс» встретятся с «Денвером» (3-1).
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии
НБА
Второй раунд
Пятый матч
Седьмой матч
В серии ничья – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В пятницу в НБА пройдут два матча второго раунда плей-офф.
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