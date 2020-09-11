Определены победители турнира по греко-римской борьбе в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Стали известны победители состязаний по греко-римской борьбе в Гродно, сообщает Sputnik.

На высшую ступень пьедестала почета в своих весовых категориях поднимались Егор Беляк (63 кг), Александр Леончик (67 кг), Юрий Коньков (72 кг), Тимур Бердыев (77 кг), Виктор Сосуновский (82 кг), Кирилл Маскевич (87 кг), Александр Грабовик (97 кг) и Павел Рудаков (130 кг).

Исполнительный директор Белорусской федерации борьбы Юрий Щербаченя рассказал Sputnik, что соревнования в Гродно – один из этапов подготовки к международным стартам.

"В этом сезоне белорусских атлетов еще ждут турниры в Польше, Киеве, а также чемпионат мира в Сербии, который запланирован на декабрь. Надеемся, что никаких переносов не будет. Сейчас спортсмены готовятся, набирают форму. Сегодня мы увидели хорошую борьбу", – сказал он.

Борцы вольного стиля и девушки поспорят за награды на следующем турнире, который пройдет 16–17 сентября тоже в Гродно.