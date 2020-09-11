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Жиру останется в "Челси"
12.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Французский нападающий Оливье Жиру продолжит выступать за лондонский "Челси", пишет в
СМИ ранее писали, что 33-летний форвард договорился о переходе в итальянский "Ювентус". Туринцы предложили ему контракт до 2022 года и зарплату в 4,5 миллиона евро.
По информации источника, Жиру не ведет никаких переговоров с "Юве" и намерен продолжить играть за "синих".
Вместе с тем, приоритетным выбором "Ювентуса" остается уругваец Луис Суарес из "Барселоны". Среди альтернативных кандидатур рассматриваются Эдин Джеко, Эдинсон Кавани и Альваро Мората.
Жиру выступает за "Челси" с 2018 года. В составе лондонцев он выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.
В прошлом сезоне француз провел 25 матчей, забил десять голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2021 года.
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33-летний форвард не ведет переговоры с туринским клубом, который, как писали в СМИ, предложил ему выгодный контракт.
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