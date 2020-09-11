Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Французский нападающий Оливье Жиру продолжит выступать за лондонский "Челси", пишет в Twitter журналист Никола Скира.

СМИ ранее писали, что 33-летний форвард договорился о переходе в итальянский "Ювентус". Туринцы предложили ему контракт до 2022 года и зарплату в 4,5 миллиона евро.

По информации источника, Жиру не ведет никаких переговоров с "Юве" и намерен продолжить играть за "синих".

Вместе с тем, приоритетным выбором "Ювентуса" остается уругваец Луис Суарес из "Барселоны". Среди альтернативных кандидатур рассматриваются Эдин Джеко, Эдинсон Кавани и Альваро Мората.

Жиру выступает за "Челси" с 2018 года. В составе лондонцев он выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.

В прошлом сезоне француз провел 25 матчей, забил десять голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2021 года.