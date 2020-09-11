ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жиру останется в "Челси"

12.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Французский нападающий Оливье Жиру продолжит выступать за лондонский "Челси", пишет в Twitter журналист Никола Скира.

СМИ ранее писали, что 33-летний форвард договорился о переходе в итальянский "Ювентус". Туринцы предложили ему контракт до 2022 года и зарплату в 4,5 миллиона евро.

По информации источника, Жиру не ведет никаких переговоров с "Юве" и намерен продолжить играть за "синих".

Вместе с тем, приоритетным выбором "Ювентуса" остается  уругваец Луис Суарес из "Барселоны". Среди альтернативных кандидатур рассматриваются Эдин Джеко, Эдинсон Кавани и Альваро Мората.

Жиру выступает за "Челси" с 2018 года. В составе лондонцев он выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.

В прошлом сезоне француз провел 25 матчей, забил десять голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
33-летний форвард не ведет переговоры с туринским клубом, который, как писали в СМИ, предложил ему выгодный контракт.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское "Динамо" представило новую экипировку Доминика Фурха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика