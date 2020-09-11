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Саснович проиграла в четвертьфинале турнира в Стамбуле
12.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович (№106 в мировом рейтинге) потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA International в турецком Стамбуле, сообщает Sputnik.
В пятницу, 11 сентября, в противостоянии третьего круга Саснович встречалась с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой (136). Саснович уступила ей со счетом – 2:6, 3:6.
Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты.
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Белоруска, занимающая в рейтинге WTA 106-е, уступила в двух сетах, матч длился чуть менее полутора часов.
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