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Этапы Кубка IBU по биатлону в ноябре и декабре отменены

12.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Ноябрьские и декабрьские этапы Кубка IBU отменены, сообщается на сайте Международной федерации биатлона (IBU).

Таким образом, сезон Кубка IBU должен стартовать в январе 2021 года. Как отмечается в сообщении, Исполком IBU принял такое решение с целью защиты здоровья спортсменов.

При этом в IBU намерены провести полноценный сезон Кубка мира, который стартует в Контиолахти (Финляндия) 27 ноября, а завершится 29. Кроме того, пока ничего не сообщается о судьбе чемпионата мира в словенской Поклюке – он запланирован на 9-21 февраля.  

Исполком IBU проведет заседание 26-27 сентября, чтобы принять решение о необходимости корректировки программы Кубка мира в первом триместре (ноябрь-декабрь 2020 года).

"IBU осознает, что сейчас трудное время для биатлонной семьи, как и для всех видов спорта. Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально увеличить количество мероприятий, которые мы можем провести, при этом всегда заботясь о том, чтобы здоровье и благополучие наших спортсменов и всех заинтересованных сторон были нашим главным приоритетом. Мы удовлетворены разработанным планом, согласно которому в следующем сезоне биатлонисты всех уровней получат доступ к международным соревнованиям", - сказал глава IBU Олле Далин.

 
Теги: Минск
 
 
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Что касается этапов Кубка мира в 2020 году, то Исполком IBU примет решение по этому вопросу в конце сентября.
 
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