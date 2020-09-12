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БАТЭ сыграет со "Смолевичами" в матче чемпионата Беларуси по футболу

12.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Борисовский БАТЭ сыграет со "Смолевичами" в матче 23-его тура чемпионата Беларуси по футболу. Матч пройдет на "Борисов-Арены" и начнется в 16:00 (по минскому времени), сообщает Sputnik. 

Несколько интересных фактов о соперниках в блиц-обзоре Sputnik

В этом матче "желто-синие" являются безусловным фаворитом.

БАТЭ - самый титулованный клуб Беларуси. На счету борисовских футболистов 15 побед в чемпионате Беларуси, 4 раза спортсмены становились обладателями Кубка страны и 7 раз - обладателями Суперкубка Беларуси.

Спортсмены из Борисова занимают вторую позицию в чемпионате страны, набрав 43 очка в 22 играх. Лидирует солигорский "Шахтер" (43 балла в 22 матчах).

В отличие от своих оппонентов "Смолевичи" располагаются на последней, 16-й позиции, итогового протокола. У спортсменов в активе 14 очков в 20 играх.

Команда из Смолевичей в 1996-1997 годах играла под названием "Кристалл" в третьей лиге чемпионата Беларуси. В 2009-ом клуб уже назывался "Вигвам". Команда из Минской области лишь в апреле 2011 года получила свидетельство о государственной регистрации и стали членом Белорусской федерации футбола. В августе клуб переименовали в ФК "Смолевичи". Но на этом эксперименты с названием не закончились, в сезоне 2012-го года команда звалась "Смолевичи-СТИ". И лишь с 2018-го года оформилось окончательное название клуба.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме этого, солигорсий "Шахтер" примет "Витебск", брестское "Динамо" сыграет в гостях у минских одноклубников, а футболисты "Руха" примут у себя гродненский "Неман".
 
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