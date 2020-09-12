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Чемпионат России. «Уфа» в гостях у «Тамбова», «Ахмат» против «Сочи», «Спартак» и ЦСКА сыграют завтра

12.09.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 7-м туре РПЛ «Сочи» играет на выезде с «Ахматом».

В воскресенье ЦСКА сразится со «Спартаком», в понедельник «Зенит» принимает «Арсенал», а «Локомотив» встречается в гостях с «Ростовом».

Чемпионат России

7-й тур

Тамбов – Уфа
Дата проведения
12 сентября, 13.45, «Мордовия Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Урал – Химки
Дата проведения
12 сентября, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ахмат – Сочи
Дата проведения
12 сентября, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Динамо Москва – Рубин
Дата проведения
13 сентября, 16.30, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ротор – Краснодар
Дата проведения
13 сентября, 19.00, «Волгоград-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ЦСКА – Спартак
Дата проведения
13 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Зенит – Арсенал Тула
Дата проведения
14 сентября, 18.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Локомотив
Дата проведения
14 сентября, 20.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

 
 
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