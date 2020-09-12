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Чемпионат России. «Уфа» в гостях у «Тамбова», «Ахмат» против «Сочи», «Спартак» и ЦСКА сыграют завтра
12.09.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 7-м туре РПЛ «Сочи» играет на выезде с «Ахматом».
В воскресенье
Чемпионат России
7-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Чемпионат России. «Уфа» в гостях у «Тамбова», «Ахмат» против «Сочи», «Спартак» и ЦСКА сыграют завтра
В 7-м туре РПЛ «Сочи» играет на выезде с «Ахматом».
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