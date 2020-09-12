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КХЛ. ЦСКА в гостях у «Амура», «Сибирь» принимает «Куньлунь», московское «Динамо» против «Барыса»
12.09.2020 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередной игровой день КХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В очередной игровой день КХЛ ЦСКА играет на выезде с «Амуром», а московское «Динамо» – с «Барысом».
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