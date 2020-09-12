Юрий Цыгалко: «Меня восхищают люди, которые уволились из органов. Они решились на сильные поступки»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-голкипер сборной Беларуси Юрий Цыгалко выразил уважение людям, которые уволились из силовых структур.

– Окей, но как ты относишься к беспределу силовиков, который происходит в стране после выборов?

– Соглашусь, это перегиб. В адрес мирных людей, особенно женщин, не должна применяться сила. Когда человек идет на митинг, который не санкционирован, он должен понимать степень ответственности. С другой стороны, нельзя допускать, чтобы людей силой заталкивали в автозаки и везли на Окрестина. Вдобавок столько примеров, когда под раздачу во дворах попадали случайные люди. Не мне об этом рассказывать.

Многие ругают силовиков, но они вынуждены выполнять приказы. Согласен, что это нужно делать без перегибов. Знаешь, меня восхищают люди, которые уволились из органов. Они решились на сильные поступки. Но с другой стороны, если бы фонд помощи силовикам, которые уходят, был создан еще до выборов, то многие бы ушли из структур гораздо раньше. Наверное, уже 50 процентов людей оставили службу.

Возможно, тогда не было бы таких зверств. Нужно понимать, что даже сейчас мы многого не знаем. Поэтому хочется, чтобы наши СМИ реально были независимыми. Журналисты должны делать свою работу, чтобы доносить объективную информацию. Люди выбрали эту профессию, чтобы независимо показывать факты. Нам же показывают их так, как выгодно кому-то… Поэтому понятно, почему журналисты стали бастовать, – сказал Цыгалко.

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