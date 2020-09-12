Чемпион Беларуси по тайскому боксу Ганин: «Много общаюсь с теми, кто поддерживает Лукашенко. Они мне все пишут о фейках. Я не понимаю, в каком они мире живут»

Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу, мастер спорта международного класса Иван Ганин рассказал об общении со сторонниками .

– Но мы видим ноль возбужденных дел с одной стороны и 43 дела по угрозам должностным лицам.

– Для меня это необъяснимо. Я в соцсетях много общаюсь с теми, кто на другой стороне – не с силовиками, а с обычными людьми, которые поддерживают Лукашенко. Они мне все пишут, что это [свидетельства насилия] фейк. Я не понимаю, в каком они мире живут. Буквально сегодня общался с человеком, который считает, что велосипедистов [до выборов] задерживали потому, что они везли коктейли Молотова. Ну как это объяснить?

Я стараюсь строить диалог, чтобы понять позицию. Я понимаю тех людей, которые голосовали за Лукашенко на выборах. Понимаю, чем они руководствовались и на что надеялись. Сейчас многие хотят вернуть все, как было. Но они должны понимать, что «как было» уже не будет. Если этот человек останется у власти, пройдутся по всем спискам. Несогласные либо станут согласными, либо их репрессируют, – сказал Ганин.