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Чемпион Беларуси по тайскому боксу Ганин: «В 2018 должен был ехать на ЧМ Мексику. На меня не нашли финансирование, но туда ездил Караев»
12.09.2020 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу, мастер спорта международного класса Иван Ганин поделился мнением о министре МВД Юрии Караеве, который последние несколько лет возглавляет федерацию тайского бокса и кикбоксинга.
– Последние несколько лет Белорусскую федерацию кикбоксинга и тайского бокса возглавляет министр внутренних дел Юрий Караев.
– Он ее возглавил, когда еще не был министром. Я с ним знаком очень номинально. Близко мы не общались. Я никогда не лез в его деятельность и ничего не выпрашивал. Работал по принципу: не мешает – и слава Богу. Мы всего пару раз жали руки, и еще пару раз он выступал на собраниях. В поездки я с ним не ездил, хотя мог.
Я много дрался и побеждал в стране в кикбоксинге, но очень хотел что-то выиграть в тайском боксе. В 2018 году я выиграл чемпионат Беларуси в этом виде и должен был ехать на чемпионат мира в Мексику. Но на меня не нашли финансирование. В итоге в моем весе из Беларуси никого не было. Но туда ездил Караев, – рассказал Ганин.
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Чемпион Беларуси по тайскому боксу Ганин: «В 2018 должен был ехать на ЧМ Мексику. На меня не нашли финансирование, но туда ездил Караев»
Многократный чемпион Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу, мастер спорта международного класса Иван Ганин поделился мнением о министре МВД Юрии Караеве,...
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