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Максим Сушко: «Когда мы играем так, как хочет Вудкрофт, то у нас все получается лучше и успешнее»
12.09.2020 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского
- И чего от тебя требует Вудкрофт в первую очередь?
– Самое важное – скорость. Мне нужно быть нацеленным на ворота, нагнетать в чужой зоне, вступать в единоборства и выходить из них победителем. В принципе, ничего нового и сверхъестественного. Это моя игра – то, что у меня получается лучше всего.
- Как бы ты описал Вудкрофта после первых месяцев совместной работы?
– Тренер требовательный. Крэйг знает, чего хочет. Все понимают, что когда мы играем так, как хочет он, то у нас все получается лучше и успешнее.
- В раздевалке во время трех первых матчей Вудкрофт давал эмоцию или был спокоен?
– Крэйг всегда дает эмоцию – неважно, как складывается игра. Вудкрофт – это всегда поток эмоций. Он всегда на взводе – проигрываем мы или побеждаем. У него много эмоций, много слов, постоянно подсказывает. Возможно, кому-то к такому нужно привыкать, – сказал Сушко.
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Нападающий минского «Динамо» Максим Сушко поделился мнением о главном тренер команды Крэйге Вудкрофте.
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