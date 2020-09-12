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Максим Сушко: «Когда мы играем так, как хочет Вудкрофт, то у нас все получается лучше и успешнее»

12.09.2020 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Максим Сушко поделился мнением о главном тренер команды Крэйге Вудкрофте.

- И чего от тебя требует Вудкрофт в первую очередь?

– Самое важное – скорость. Мне нужно быть нацеленным на ворота, нагнетать в чужой зоне, вступать в единоборства и выходить из них победителем. В принципе, ничего нового и сверхъестественного. Это моя игра – то, что у меня получается лучше всего.

- Как бы ты описал Вудкрофта после первых месяцев совместной работы?

– Тренер требовательный. Крэйг знает, чего хочет. Все понимают, что когда мы играем так, как хочет он, то у нас все получается лучше и успешнее.

- В раздевалке во время трех первых матчей Вудкрофт давал эмоцию или был спокоен?

– Крэйг всегда дает эмоцию – неважно, как складывается игра. Вудкрофт – это всегда поток эмоций. Он всегда на взводе – проигрываем мы или побеждаем. У него много эмоций, много слов, постоянно подсказывает. Возможно, кому-то к такому нужно привыкать, – сказал Сушко.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Максим Сушко поделился мнением о главном тренер команды Крэйге Вудкрофте.
 
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