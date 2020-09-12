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В Харькове во время матча на трибунах вывесили бело-красно-белый флаг на трибунах и баннер «Трымайцеся, сябры»
12.09.2020 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольные болельщики на вчерашнем чемпионате Украины по футболу в Харькове выразили солидарность с белорусским народом.
Они вывесили бело-красно-белый флаг на трибунах и баннер «Трымайцеся, сябры».
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В Харькове во время матча на трибунах вывесили бело-красно-белый флаг на трибунах и баннер «Трымайцеся, сябры»
Футбольные болельщики на вчерашнем чемпионате Украины по футболу в Харькове выразили солидарность с белорусским народом.
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