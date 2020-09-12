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US Open. Финал. Азаренко сыграет с Осакой

12.09.2020 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В финале US Open встретятся двукратные чемпионки «Больших шлемов» и экс-первые ракетки мира Наоми Осака (9 WTA) и Виктория Азаренко (27 WTA). В личных встречах японка ведет 2:1.

Сетка здесь.

US Open

Нью-Йорк, США

31 августа – 13 сентября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Наоми Осака (Япония)  Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
12 сентября, 23.00
Онлайн матча
 
 
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В финале US Open встретятся двукратные чемпионки «Больших шлемов» и экс-первые ракетки мира Наоми Осака (9 WTA) и Виктория Азаренко (27 WTA).
 
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