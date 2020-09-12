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US Open. Финал. Азаренко сыграет с Осакой
12.09.2020 13:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале
Сетка
US Open
Нью-Йорк, США
31 августа – 13 сентября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
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В финале US Open встретятся двукратные чемпионки «Больших шлемов» и экс-первые ракетки мира Наоми Осака (9 WTA) и Виктория Азаренко (27 WTA).
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