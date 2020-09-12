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Филипенко, Драгун и еще 91 футболист выступили с осуждением насилия в Беларуси
12.09.2020 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
93 футболиста высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных выступили с осуждением насилия в Беларуси.
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93 футболиста высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, молодежной и национальной сборных выступили с осуждением насилия в Беларуси.
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