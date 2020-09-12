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Месси останется капитаном "Барселоны"
12.09.2020 16:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен – Sputnik. Аргентинский форвард Лионель Месси сохранит капитанскую в "Барселоне" в новом сезоне, сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".
Капитанскую повязку в новом сезоне смогут также носить Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто (в соответствующей очередности). Эти четыре футболиста будут капитанами "сине-гранатовых" третий сезон подряд.
Месси стал капитаном каталонской команды в 2018 году, после ухода Андреса Иньесты.
33-летний аргентинец принял решение остаться в "Барсе" в сентябре, несмотря на желание покинуть команду. Сообщалось, что Месси собирался уйти из-за сложных отношений с президентов клуба Хосепом Бартомеу. СМИ писали, что форвард планировал продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити".
Чемпионат Испании стартует 13 сентября. "Барселона" начнет участие в чемпионате 27 сентября домашним матчем третьего тура против "Вильярреала". Первые два матча были перенесены из-за участия "Барселоны" в плей-офф Лиги чемпионов в августе.
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Месси, напомним, все же решил остаться в "Барсе" так как не хотел вступать в юридический спор с клубом.
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