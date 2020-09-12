Бонд про обращение футболистов: «Молодцы! Вспомнили про достоинство. Динамовцы по-прежнему мнут титьки»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская ведущая Анна Бонд прокомментировала обращение футболистов, которые выступили против насилия в стране.

«Молодцы! Вспомнили про достоинство. Я-то думала, что на «Крумкачах» остановимся. Динамовцы по-прежнему мнут титьки. И где там дерзкий Миля, в какое место язык засунул?» – написала Бонд.





Филипенко, Драгун и еще 91 футболист выступили с осуждением насилия в Беларуси