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Бонд про обращение футболистов: «Молодцы! Вспомнили про достоинство. Динамовцы по-прежнему мнут титьки»
12.09.2020 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская ведущая Анна Бонд прокомментировала обращение футболистов, которые выступили против насилия в стране.
«Молодцы! Вспомнили про достоинство. Я-то думала, что на «Крумкачах» остановимся. Динамовцы по-прежнему мнут титьки. И где там дерзкий Миля, в какое место язык засунул?» – написала Бонд.
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Бонд про обращение футболистов: «Молодцы! Вспомнили про достоинство. Динамовцы по-прежнему мнут титьки»
Белорусская ведущая Анна Бонд прокомментировала обращение футболистов, которые выступили против насилия в стране.
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