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«Крумкачы» – «Локомотив» Гомель. Обе команды аплодировали после стартового свистка

12.09.2020 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 17-м туре среди команд первой лиги встречаются «Крумкачы» и гомельский «Локомотив».

После стартового свистка обе команды начали аплодировать.

Отметим, что 1 сентября в матче 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск участники игры провели акцию против насилия. Тогда футболисты во время встречи просто стояли и 100 секунд хлопали в ладони.

Напомним, 30 августа футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны во время акции протеста в Минске. Игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в 17-м туре среди команд первой лиги встречаются «Крумкачы» и гомельский «Локомотив».
 
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Юношеские команды «Минска» и «Гомеля» после стартового свистка остались на месте и аплодировали
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