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«Крумкачы» – «Локомотив» Гомель. Обе команды аплодировали после стартового свистка
12.09.2020 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в 17-м туре среди команд первой лиги встречаются
После стартового свистка обе команды начали аплодировать.
Отметим, что 1 сентября в матче 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск участники игры провели акцию против насилия. Тогда футболисты во время встречи просто стояли и 100 секунд хлопали в ладони.
Напомним, 30 августа футболисты «Крумкачоў»
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Сегодня в 17-м туре среди команд первой лиги встречаются «Крумкачы» и гомельский «Локомотив».
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