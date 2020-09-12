«Крумкачы» – «Локомотив» Гомель. Обе команды аплодировали после стартового свистка

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 17-м туре среди команд первой лиги встречаются и гомельский «Локомотив».

После стартового свистка обе команды начали аплодировать.

Отметим, что 1 сентября в матче 1/16 Кубка Беларуси «Крумкачы» – «Динамо» Минск участники игры провели акцию против насилия. Тогда футболисты во время встречи просто стояли и 100 секунд хлопали в ладони.

Напомним, 30 августа футболисты «Крумкачоў» и были задержаны во время акции протеста в . Игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским.

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