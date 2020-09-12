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Кирилл Альшевский: «Неплохая игра. Только пенальти надо было бить головой, тогда шансов было бы больше забить»
12.09.2020 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча против «Смолевичей» (5:2).
– Неплохая игра, мне кажется, для зрителей. Почти повторили счет прошлого матча.
- Нет желания сделать Настича штатным исполнителем угловых?
– Каждый «стандарт» предполагает определенное количество действий наших игроков. Поэтому при определенных обстоятельствах и Настич будет, и другие футболисты будут исполнять угловой удар, – сказал Альшевский.
Отметим, что пенальти не реализовал
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Кирилл Альшевский: «Неплохая игра. Только пенальти надо было бить головой, тогда шансов было бы больше забить»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча против «Смолевичей» (5:2).
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