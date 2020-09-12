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Кирилл Альшевский: «Неплохая игра. Только пенальти надо было бить головой, тогда шансов было бы больше забить»

12.09.2020 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча против «Смолевичей» (5:2).

– Неплохая игра, мне кажется, для зрителей. Почти повторили счет прошлого матча. «Смолевичи» – хорошо организованная команда, такая, видно, тренерская, молодая, задорная. С ней было непросто, особенно доставлять мяч в те зоны, из которых можно было угрожать. Поэтому в принципе то, что забили со «стандартов» – уже хорошо. Единственное только пенальти надо было бить головой, тогда шансов было бы больше забить.

- Нет желания сделать Настича штатным исполнителем угловых?

– Каждый «стандарт» предполагает определенное количество действий наших игроков. Поэтому при определенных обстоятельствах и Настич будет, и другие футболисты будут исполнять угловой удар, – сказал Альшевский.

Отметим, что пенальти не реализовал Эрвен Мукам.

БАТЭ забил пять мячей головой в ворота «Смолевичей»

 
 
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча против «Смолевичей» (5:2).
 
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