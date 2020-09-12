Милиция сняла с трибуны «Борисов-Арены» баннер в поддержку Хомутовского и Залевского

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 23-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ у себя дома одолел (5:2).

Отметим, что на трибуне «Борисов-Арены» висел баннер в поддержку экс-тренера брестского «Динамо» Василия Хомутовского, а также бывшего генерального директора БАТЭ Михаила Залевского.

Позднее милиционеры сняли баннер.

Напомним, в середине августа Залевский выбросил свою милицейскую форму. Функционер проходил службу на руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел. А уже 1 сентября он покинул пост генерального директора БАТЭ. Контракт прекращен по соглашению сторон.

5 сентября покинул пост тренера вратарей брестского «Динамо». Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Ранее специалист публично высказывался на тему происходящего в Беларуси после президентских выборов.

ВИДЕО



