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Милиция сняла с трибуны «Борисов-Арены» баннер в поддержку Хомутовского и Залевского
12.09.2020 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в 23-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ у себя дома одолел
Отметим, что на трибуне «Борисов-Арены» висел баннер в поддержку экс-тренера брестского «Динамо» Василия Хомутовского, а также бывшего генерального директора БАТЭ Михаила Залевского.
Позднее милиционеры сняли баннер.
Напомним, в середине августа Залевский
5 сентября
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Сегодня в 23-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ у себя дома одолел «Смолевичи» (5:2).
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