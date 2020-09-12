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Милиция сняла с трибуны «Борисов-Арены» баннер в поддержку Хомутовского и Залевского

12.09.2020 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 23-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ у себя дома одолел «Смолевичи» (5:2).

Отметим, что на трибуне «Борисов-Арены» висел баннер в поддержку экс-тренера брестского «Динамо» Василия Хомутовского, а также бывшего генерального директора БАТЭ Михаила Залевского.

Позднее милиционеры сняли баннер.

Напомним, в середине августа Залевский выбросил свою милицейскую форму. Функционер проходил службу на руководящих должностях в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел. А уже 1 сентября он покинул пост генерального директора БАТЭ. Контракт прекращен по соглашению сторон.

5 сентября Василий Хомутовский покинул пост тренера вратарей брестского «Динамо». Контракт с 42-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Ранее специалист публично высказывался на тему происходящего в Беларуси после президентских выборов.

ВИДЕО

Милиция сняла с трибуны «Борисов-Арены» баннер в поддержку Хомутовского и Залевского

 
 
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Сегодня в 23-м туре чемпионата Беларуси БАТЭ у себя дома одолел «Смолевичи» (5:2).
 
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