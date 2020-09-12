Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Афкари казнен властями страны. Его обвиняли в убийстве силовика и организации протестов

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари казнен за участие в протестах против экономической политики Ирана в 2018 году.

Афкари вместе с братьями участвовал в митинге против правительства, после чего их арестовали и выдвинули серьезные обвинения: в создании спецгрупп для свержения режима и убийстве агента безопасности.

27-летний спортсмен получил два смертных приговора и 74 удара плетью. Вместе с ним были осуждены два его брата – Вахид и Хабиб. Первый получил 54 года заключения, второй – 27 лет.

Афкари обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека. Он рассказал, что признательные показания давал под пытками: его душили пластиковым пакетом и заливали алкоголь в ноздри.

Президент UFC Дэйна Уайт 4 сентября опубликовал обращение к властям Ирана с просьбой освободить Аскари и попросил помощи у президента США Дональда Трампа.

Трамп заступился за борца: «Он просто вышел на митинг против правительства на улицу страны. Протестующие обращали внимание на стремительно ухудшающуюся ситуацию в экономике и высокий уровень инфляции.

Я бы хотел обратиться к иранским лидерам и попросить, чтобы они сохранили жизнь этого молодого парня и не казнили его».

Иранское информационное агентство Tasnim в ответ на слова Трампа заявило, что американские санкции нанесли ущерб иранским больницам: «Трамп беспокоится о жизни убийцы, в то время как он подвергает опасности жизни многих иранских пациентов, вводя жесткие санкции».

Утром 12 сентября смертный приговор Афкари был приведен в исполнение.