ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Афкари казнен властями страны. Его обвиняли в убийстве силовика и организации протестов

12.09.2020 20:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари казнен за участие в протестах против экономической политики Ирана в 2018 году.

Афкари вместе с братьями участвовал в митинге против правительства, после чего их арестовали и выдвинули серьезные обвинения: в создании спецгрупп для свержения режима и убийстве агента безопасности.

27-летний спортсмен получил два смертных приговора и 74 удара плетью. Вместе с ним были осуждены два его брата – Вахид и Хабиб. Первый получил 54 года заключения, второй – 27 лет.

Афкари обращался за помощью во Всемирное агентство по правам человека. Он рассказал, что признательные показания давал под пытками: его душили пластиковым пакетом и заливали алкоголь в ноздри. 

Президент UFC Дэйна Уайт 4 сентября опубликовал обращение к властям Ирана с просьбой освободить Аскари и попросил помощи у президента США Дональда Трампа.

Трамп заступился за борца: «Он просто вышел на митинг против правительства на улицу страны. Протестующие обращали внимание на стремительно ухудшающуюся ситуацию в экономике и высокий уровень инфляции.

Я бы хотел обратиться к иранским лидерам и попросить, чтобы они сохранили жизнь этого молодого парня и не казнили его».

Иранское информационное агентство Tasnim в ответ на слова Трампа заявило, что американские санкции нанесли ущерб иранским больницам: «Трамп беспокоится о жизни убийцы, в то время как он подвергает опасности жизни многих иранских пациентов, вводя жесткие санкции».

Утром 12 сентября смертный приговор Афкари был приведен в исполнение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари казнен за участие в протестах против экономической политики Ирана в 2018 году.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Милиция сняла с трибуны «Борисов-Арены» баннер в поддержку Хомутовского и Залевского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика