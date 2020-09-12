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«Динамо» Минск – «Динамо» Брест. Базанов, Зайцев и Глеб присутствуют на игре
12.09.2020 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси минское «»Динамо» принимает брестское.
Отметим, что на игре присутствуют председатель АБФФ Владимир Базанов, глава брестского
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Сегодня в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси минское «»Динамо» принимает брестское.
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