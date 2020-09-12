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Роман Григорчук: «Мы хотим, чтобы мы научились тому, что мы управляем игрой. И нам в принципе не нужно думать про соперника»

12.09.2020 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Роман Григорчук поделился мнением об игре против «Витебска» (5:0), передает «Прессбол».

– Комментарий, конечно, позитивный. Мы выиграли с хорошим результатом, неплохо играли, так что плюсы были сегодня. Плюсов было намного намного больше чем минусов.

- Как вы оцените действия соперника в сравнении с игрой в прошлом круге? В прошлой игре «Витебск» полностью закрылся — и сыграли 0:0.

– Мы очень тщательно готовимся ко всем соперникам. Видел и предыдущую игру и видел много игр «Витебска», но я как-то не считаю себя вправе говорить, анализировать игру соперника, это вопрос его тренера. Я могу сказать, что до игры после анализа получил информацию. В принципе я многое видел из этого на поле. После большого анализа мы понимали, что соперник, скорее всего, будет с нами играть в три защитника или в пять защитников.

Мы, исходя из состава, кто играл, не играл, мы на 90% знали состав. Мы прилично были подготовлены к игре, и я скажу, что нам эта информация была нужна, но вовсе это не говорит о том, что мы должны подстраиваться. Наша главная задача была сыграть в свой футбол и играть так, как мы хотим, чтобы мы научились тому, что мы ведем игру и управляем игрой. И нам в принципе не нужно думать про соперника. Что-то из этого удалось, над некоторыми вещами нужно еще работать. Хорошую информацию получили, понимаем, что еще нужно многому учиться, но очень хорошо учиться, когда ты выигрываешь.

- Немножко вопрос чуть от темы. Как восприняла команда, как восприняло руководство и возможно вы уже посмотрели город?

– Я вообще к Беларуси очень хорошо отношусь, потому что у меня раньше были ряд событий футбольных таких удачных и как-то позитив от этого.

В целом по городу я не гулял толком и ничего не видел, сложно мне сказать, а с ребятами мы уже поработали немало дней и, конечно, мы знакомы. И я могу лишь сказать слова благодарности, что все профессионально. Мы продуктивно поработали, ребята очень старательны, они способны учиться и мотивированы на то чтобы учиться и прогрессировать. Это то, что нам очень надо сейчас, – сказал Григорчук.

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Роман Григорчук поделился мнением об игре против «Витебска» (5:0), передает «Прессбол».
 
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