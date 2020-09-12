На матче «Динамо» Минск и «Динамо» Брест болельщики скандировали «Жыве Беларусь», «Эй, Базанов, где твоя совесть?», «Крыўцоў Мікіта»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси минское принимает брестское.

Отметим, что болельщики скандировали «Жыве Беларусь», «Эй Базанов, где твоя совесть?», «Крыўцоў Мікіта».

Активный болельщик Никита Кривцов погиб при загадочных обстоятельствах. Никита, который с 12 августа считался пропавшим без вести, 22 августа был найден мертвым в Минске.

Кривцов родом из Вилейки, какое-то время жил в Молодечно, его семья живет в Жодино.

Мужчину 1992 года рождения, по данным поисково-спасательного отряда «Ангел», последний раз видели 12 августа, когда он направлялся из Минска на работу в Королев Стан. После демонстраций, которые жестко разгонялись силовиками, Никита исчез, семья искала его по больницам. Жена Кривцова рассказывала, что в последний раз его телефон включили в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске. Пока отряд воздерживается от дополнительных комментариев об обстоятельствах обнаружения тела Никиты.

