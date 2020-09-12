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На матче «Динамо» Минск и «Динамо» Брест болельщики скандировали «Жыве Беларусь», «Эй, Базанов, где твоя совесть?», «Крыўцоў Мікіта»
12.09.2020 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси минское
Отметим, что болельщики скандировали «Жыве Беларусь», «Эй Базанов, где твоя совесть?», «Крыўцоў Мікіта».
Активный болельщик
Кривцов родом из Вилейки, какое-то время жил в Молодечно, его семья живет в Жодино.
Мужчину 1992 года рождения, по данным поисково-спасательного отряда «Ангел», последний раз видели 12 августа, когда он направлялся из Минска на работу в Королев Стан. После демонстраций, которые жестко разгонялись силовиками, Никита исчез, семья искала его по больницам. Жена Кривцова рассказывала, что в последний раз его телефон включили в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске. Пока отряд воздерживается от дополнительных комментариев об обстоятельствах обнаружения тела Никиты.
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На матче «Динамо» Минск и «Динамо» Брест болельщики скандировали «Жыве Беларусь», «Эй, Базанов, где твоя совесть?», «Крыўцоў Мікіта»
Сегодня в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает брестское.
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