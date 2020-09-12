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На матче «Динамо» Минск и «Динамо» Брест болельщики скандировали «Жыве Беларусь», «Эй, Базанов, где твоя совесть?», «Крыўцоў Мікіта»

12.09.2020 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках 23-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» принимает брестское.

Отметим, что болельщики скандировали «Жыве Беларусь», «Эй Базанов, где твоя совесть?», «Крыўцоў Мікіта».

 Активный болельщик «Молодечно» Никита Кривцов погиб при загадочных обстоятельствах.  Никита, который с 12 августа считался пропавшим без вести, 22 августа был найден мертвым в Минске.

Кривцов родом из Вилейки, какое-то время жил в Молодечно, его семья живет в Жодино.

Мужчину 1992 года рождения, по данным поисково-спасательного отряда «Ангел», последний раз видели 12 августа, когда он направлялся из Минска на работу в Королев Стан. После демонстраций, которые жестко разгонялись силовиками, Никита исчез, семья искала его по больницам. Жена Кривцова рассказывала, что в последний раз его телефон включили в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в Минске. Пока отряд воздерживается от дополнительных комментариев об обстоятельствах обнаружения тела Никиты.
 

 
Теги: Минск
 
 
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