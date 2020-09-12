|
Петухов сменил Хомутовского на посту тренера вратарей брестского «Динамо»
12.09.2020 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
До этого тренер возглавлял отделение вратарей академии брестского «Динамо», работал со сборной Беларуси.
Ранее тренером вратарей в брестском «Динамо» являлся
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский специалист Юрий Петухов назначен на пост тренера вратарей брестского «Динамо», передает «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)