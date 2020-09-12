|
Режиссер Курейчик: «Завтра с 14:00. За Колесникову, Знака, Алексиевич, ОСВОД и спортсменов! Марш Героев»
13.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский режиссер Андрей Курейчик проанонсировал завтрашнюю протестную акцию.
«Марш героев! Вся страна! Завтра с 14:00. За Колесникову, Знака, Алексиевич, ОСВОД и спортсменов. За всех и каждого из нас!!!» – написал Курейчик в своем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режиссер Курейчик: «Завтра с 14:00. За Колесникову, Знака, Алексиевич, ОСВОД и спортсменов! Марш Героев»
Белорусский режиссер Андрей Курейчик проанонсировал завтрашнюю протестную акцию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)