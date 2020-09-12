Режиссер Курейчик: «Завтра с 14:00. За Колесникову, Знака, Алексиевич, ОСВОД и спортсменов! Марш Героев»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский режиссер Андрей Курейчик проанонсировал завтрашнюю протестную акцию.

«Марш героев! Вся страна! Завтра с 14:00. За Колесникову, Знака, Алексиевич, ОСВОД и спортсменов. За всех и каждого из нас!!!» – написал Курейчик в своем Facebook.