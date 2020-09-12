Ковальчук о выступлении футболистов против насилия: «Ко мне никто не обращался. Знаю, что обращение было. Но не знаю, почему оно без наших игроков»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал обращение футболистов, передает «Прессбол». Напомним, что 93 игрока выступили с осуждением насилия в Беларуси.

- Сегодня вышло видеообращение футболистов в знак протеста против насилия. Но без игроков вашего «Динамо». Как к этому относиться?

– Сложно сказать. Надо скорее у самих футболистов спрашивать. Потому что ко мне никто не обращался. Знаю, что обращение было. Но не знаю, почему оно без наших игроков, – сказал Ковальчук.