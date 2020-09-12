|
Ковальчук о выступлении футболистов против насилия: «Ко мне никто не обращался. Знаю, что обращение было. Но не знаю, почему оно без наших игроков»
13.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал обращение футболистов, передает
- Сегодня вышло видеообращение футболистов в знак протеста против насилия. Но без игроков вашего «Динамо». Как к этому относиться?
– Сложно сказать. Надо скорее у самих футболистов спрашивать. Потому что ко мне никто не обращался. Знаю, что обращение было. Но не знаю, почему оно без наших игроков, – сказал Ковальчук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ковальчук о выступлении футболистов против насилия: «Ко мне никто не обращался. Знаю, что обращение было. Но не знаю, почему оно без наших игроков»
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал обращение футболистов, передает «Прессбол».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)