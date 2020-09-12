ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ковальчук о выступлении футболистов против насилия: «Ко мне никто не обращался. Знаю, что обращение было. Но не знаю, почему оно без наших игроков»

13.09.2020 06:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал обращение футболистов, передает «Прессбол». Напомним, что 93 игрока выступили с осуждением насилия в Беларуси.

- Сегодня вышло видеообращение футболистов в знак протеста против насилия. Но без игроков вашего «Динамо». Как к этому относиться?

– Сложно сказать. Надо скорее у самих футболистов спрашивать. Потому что ко мне никто не обращался. Знаю, что обращение было. Но не знаю, почему оно без наших игроков, – сказал Ковальчук.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал обращение футболистов, передает «Прессбол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионка Беларуси по триатлону Зеленкевич: «Меня разрывает чувство вины за то, что на их месте не я! За то, что не я пострадала физически, а они – простые девушки с улиц Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика